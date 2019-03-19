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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.03.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekilişi 19 Mart Salı günü tamamlandı...MPİ bilet sorgulama

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Milli Piyango çekilişi 19 Mart Salı günü tamamlandı...MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango çekilişi 19 Mart Salı günü büyük ikramiye sahiplerini buldu. Çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiyenin kazananı Ankara, Muğla ve Sakarya illerinden çıktı. Çekilişin ardından Milli Piyango bilet sorgulama ekranını erişime açan idare, tam ve sıralı listeyi yayımladı. İşte, Milli Piyango 19 Mart bilet sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları

19 Mart Salı günü çekilen Milli Piyango sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları ile 2 milyon 500 bin liralık büyük ikramiye, Ankara, Muğla ve Sakarya'da 4 kişinin yüzünü güldürdü. İşte, 19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tam sıralı liste

19 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İdarenin binasında gerçekleştirilen çekilişin ardından büyük ikramiye kazandıran bilet numaraları belli oldu. İşte, 19 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bazı bilgiler

2500000 TL kazandıran şanslı bilet numarası

293975

100000 TL kazandıran şanslı bilet numarası

353915

10000 TL kazandıran şanslı bilet numarası

002295 050991 116299 118833 140496 169071
198335 215040 281352 299271 341806 365343
368695 491457 595293 608259 622618 645749
682263 698514

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1000 TL kazandıran şanslı bilet numarası

006586 026294 039081 043176 054791 056597
080469 092521 119641 124725 201712 211603
241345 290019 327698 331682 332789 333940
333961 344221 347933 349603 359438 371557
385259 399184 405039 412192 420986 443637
444528 460331 468640 468746 471232 472857
472883 500544 508643 516300 567105 577225
588516 634501 652457 665713 671287 672580
674975 675421

Son 5 rakamına göre 300 TL kazandıran şanslı bilet numarası

04335 06959 07910 08804 09867 14965
15773 17676 23289 25231 28776 29460
32829 41828 44099 45886 47007 47507
49850 54517 56736 57138 57518 58908
62615 70821 71584 75901 78741 79374
80477 82552 84845 87201 89041 89971
92325 94932 95674 99278

Son 4 rakamına göre 160 TL kazandıran şanslı bilet numarası

0278 0562 0759 0914 0943 1091
1189 1504 1839 3172 3335 3963
4277 4330 4530 4825 5237 5842
7060 7602 7642 8009 8506 8961
9192 9225 9548 9629 9946 9958

Son 3 rakamına göre 80 TL kazandıran şanslı bilet numarası

091 162 233 267 279 291
341 372 380 429 436 559
570 580 644 773 789 797
888 920

Son 2 rakamına göre 48 TL kazandıran şanslı bilet numarası

04 18 44 79 86 88
94

Son 1 rakamına göre 24 TL kazandıran şanslı bilet numarası

2 9

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

093975 193975 203975 213975 223975 233975
243975 253975 263975 273975 283975 290975
291975 292975 293075 293175 293275 293375
293475 293575 293675 293775 293875 293905
293915 293925 293935 293945 293955 293965
293970 293971 293972 293973 293974 293976
293977 293978 293979 293985 293995 294975
295975 296975 297975 298975 299975 393975
493975 593975 693975

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ HALA SAHİBİNİ BULAMADI

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı büyük ikramiyesi için açıklama yaptı. İşte, o açıklama;

"31/12/2018 tarihli yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye Kadıköy Şubemize sevk edilen ve bu şubemizce de Ali ÖZÇALIMLI isimli Milli Piyango seyyar bayimize satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet etmiş olup, söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz İdaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiyesi idaremizce ödenmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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