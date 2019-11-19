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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ve sıralı tam liste

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19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama ve sıralı tam liste

Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşen Milli Piyango'nun 19 Kasım tarihli çekilişleri tamamlandı. Noter huzurunda salı akşamı başlayan canlı çekilişin ardından, Milli Piyango'da büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki, Milli Piyango çekilişinde hangi numaralar büyük ikramiyeyi kazandırdı? İşte, 19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi tarafından her ay üç defa düzenlenen Milli Piyango oyunun 19 Kasım  2019 Salı günkü çekilişleri gerçekleşti. Zengin olma umuduyla şans oyunu meraklılarının en fazla ilgi gösterdiği Milli Piyango'da çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Milli Piyango'da büyük ikramiye hangi bilete çıktı? İşte, Milli Piyango sıralı tam liste.

19 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango'da kasım ayının ikinci çekilişi noter huzurunda tamamlandı. 19 Kasım Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, Milli Piyango'da bu haftanın kazanan numaraları...

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (İSTANBUL)- , İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

123914

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

251284

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

023786 045598 132617 245381 271632 335977
409042 431525 538124 540792

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

011735 029738 043617 095924 120596 164714
190670 308179 328205 330668 345622 371884
407698 443420 447639 505549 525406 534988
543190 584221

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00873 09238 15066 20547 25703 26393
26412 27460 30402 30825 37058 37521
46439 53125 73702 74418 77047 83132
90726 93932

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

1000 1018 1102 1333 1540 2074
2446 3587 3688 3751 4676 4739
4747 6487 8926

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

000 139 153 266 403 531
536 669 911 943

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

22 23 29 34 46 49
50 56

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 7

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

023914 103914 113914 120914 121914 122914
123014 123114 123214 123314 123414 123514
123614 123714 123814 123904 123910 123911
123912 123913 123915 123916 123917 123918
123919 123924 123934 123944 123954 123964
123974 123984 123994 124914 125914 126914
127914 128914 129914 133914 143914 153914
163914 173914 183914 193914 223914 323914
423914 523914

 

 

 

 

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