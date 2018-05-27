Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>19 ilde operasyon: 25 asker gözaltına alındı

    19 ilde operasyon: 25 asker gözaltına alındı

    KARS (AA)
    27.05.2018 - 00:49 | Son Güncelleme:

    Kars merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

    Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. 

    Kars, Ankara, İstanbul, Antalya, Tunceli, Şırnak, Denizli, Mardin, Konya, Kayseri, Hatay, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, Hakkari ve Bilecik'te belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

    Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 2 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı. 

    Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 

    Etiketler: FETÖ , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri