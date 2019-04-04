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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Damla GÜLER / İSTANBUL
04.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

19 ilçede oylara yeniden sayım

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19 ilçede oylara yeniden sayım

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul’da 16 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesi’nde ise dün tüm oyların yeniden sayımına başlandı. AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapıldı.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesi’nde ise tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

CHP’DEN İTİRAZ

CHP, oyların yeniden sayılması yönünde verilen karara itiraz etti. CHP İstanbul İl Hukuk Sorumlusu Avukat Doğuşcan Aydın Aygün sadece muhalefet şerhi olan geçersiz oyların sayılması gerektiğini söyleyerek, “Ancak şu an muhalefet şerhi olsun olmasın hepsi sayılıyor” dedi. Aygün İstanbul İl Seçim Kurulu’na verdiği dilekçede bazı ilçelerdeki geçersiz oyların, bazı ilçelerde ise oyların tamamımın sayılmasına tedbir kararı koyulmasını istedi.

İstanbul İl Seçim Kurulu’na dilekçe sunan CHP İstanbul İl Hukuk Sorumlusu Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, geçersiz itirazların kabul edildiğini belirterek, itirazların delille desteklenmediğini iddia etti. İtirazın gerekçesinin belli olmamasına rağmen kabul edilmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, “Ortada salt seçimin kaybedilmesi nedeniyle yapılan bir itiraz bulunmaktadır” denildi.

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