19 ilçede oylara yeniden sayım
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul’da 16 ilçede geçersiz oylar sayılırken, Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesi’nde ise dün tüm oyların yeniden sayımına başlandı. AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.
Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapıldı.
Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesi’nde ise tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
CHP’DEN İTİRAZ
CHP, oyların yeniden sayılması yönünde verilen karara itiraz etti. CHP İstanbul İl Hukuk Sorumlusu Avukat Doğuşcan Aydın Aygün sadece muhalefet şerhi olan geçersiz oyların sayılması gerektiğini söyleyerek, “Ancak şu an muhalefet şerhi olsun olmasın hepsi sayılıyor” dedi. Aygün İstanbul İl Seçim Kurulu’na verdiği dilekçede bazı ilçelerdeki geçersiz oyların, bazı ilçelerde ise oyların tamamımın sayılmasına tedbir kararı koyulmasını istedi.
İstanbul İl Seçim Kurulu’na dilekçe sunan CHP İstanbul İl Hukuk Sorumlusu Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, geçersiz itirazların kabul edildiğini belirterek, itirazların delille desteklenmediğini iddia etti. İtirazın gerekçesinin belli olmamasına rağmen kabul edilmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğu savunulan dilekçede, “Ortada salt seçimin kaybedilmesi nedeniyle yapılan bir itiraz bulunmaktadır” denildi.
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