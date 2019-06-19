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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 19:04, Son Güncelleme:

19 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango sıralı tam liste ve ikramiye sorgulama

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19 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango sıralı tam liste ve ikramiye sorgulama

Şans oyunları arasında en çok rağbet gören Milli Piyango'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Noter huzurunda yapılan kura ile Milli Piyango'nun 19 Haziran tarihli çekilişinde, yine bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Milli Piyango'nun bu seferki çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 19 Haziran Milli Piyango sıralı tam liste ve ikramiye sorgulama ekranı.

Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'nun 19 Haziran sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Ayın ikinci çekiliş sonuçlarının açıklanması ile vatandaşlar da kurumun resmi internet sitesi üzerinden bilet numarası girilerek Milli Piyango sonuçlarını öğrenmeye başladı. İşte, Milli Piyango'nun 19 Haziran tarihli çekiliş sonuçları.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

134540

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

115933 140984 201632 293518 412166 433077
477001 492256 501399 537327

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

00893 03344 05991 13598 18600 19406
20895 22954 30558 32288 36084 43536
63402 68771 69388 72218 76078 88000
92673 93232

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0360 0772 0890 1402 1656 4105
4383 4776 4995 5027 5480 6794
7313 7900 8548

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

129 142 247 294 435 440
624 768 799 957

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

03 10 34 37 69 76
79 89

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

1 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

034540 104540 114540 124540 130540 131540
132540 133540 134040 134140 134240 134340
134440 134500 134510 134520 134530 134541
134542 134543 134544 134545 134546 134547
134548 134549 134550 134560 134570 134580
134590 134640 134740 134840 134940 135540
136540 137540 138540 139540 144540 154540
164540 174540 184540 194540 234540 334540
434540 534540

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MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

 

 

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