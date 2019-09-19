19 Eylül Milli Piyango çekilişi tamamlandı! MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 19 Eylül 2019 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Peki, bu çekilişte büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?
Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 19 Eylül tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl eylül ayında yapılan ikinci MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, 19 Eylül 2019 Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...
19 EYLÜL 2019 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 19 Eylül tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...
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19-09-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İZMİR-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
090745
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
568988
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
020937 054064 081822 094741 176184 192351
195807 394741 530142 551060
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
002661 047201 051022 077824 086189 098691
112112 121096 126551 152512 181465 192910
226343 231654 233793 247603 440504 442569
449272 456130
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
07284 12445 18429 31061 32652 33094
38010 38761 44193 45914 48890 50000
52842 67949 77144 78466 82161 85259
88325 97651
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0170 0633 1184 2812 2953 3607
3770 4426 5060 6167 6732 9065
9160 9619 9990
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
068 088 273 382 447 632
727 768 777 853
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
26 32 40 43 55 58
74 81
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 9
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
000745 010745 020745 030745 040745 050745
060745 070745 080745 090045 090145 090245
090345 090445 090545 090645 090705 090715
090725 090735 090740 090741 090742 090743
090744 090746 090747 090748 090749 090755
090765 090775 090785 090795 090845 090945
091745 092745 093745 094745 095745 096745
097745 098745 099745 190745 290745 390745
490745 590745
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