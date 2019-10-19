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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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19.10.2019 - 18:55, Son GÃ¼ncelleme:

19 Ekim Milli Piyango çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! MPÄ° çekiliÅŸ sonucu sorgulama ekranÄ±

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19 Ekim Milli Piyango çekiliÅŸ sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±! MPÄ° çekiliÅŸ sonucu sorgulama ekranÄ±

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan her ay Ã¼Ã§ defa dÃ¼zenlenen Milli Piyango oyunun 19 Ekim 2019 tarihli Ã§ekiliÅŸleri tamamlandÄ±. Ã‡ekiliÅŸ sonrasÄ± Milli Piyango'da bÃ¼yÃ¼k ikramiyenin hangi numaralar olduÄŸu ve sÄ±ralÄ± tam liste kurumun internet sitesinden aÃ§Ä±klandÄ±. Peki, Milli Piyango'da hangi numaralar Ã§Ä±ktÄ±? Ä°ÅŸte, 19 Ekim MPÄ° Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± ve sorgulama ekranÄ±.

Her ayÄ±n 9,19 ve 29'unda Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸen Milli Piyango'da heyecanlÄ± bekleyiÅŸ sona erdi. MPÄ°'nin Ankara'da bulunan Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k binasÄ±nda, noter huzurunda yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸ sonrasÄ± ikramiyeler sahiplerini buldu. VatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi Milli Piyango'nun son Ã§ekiliÅŸinde Ã§Ä±kan numaralarÄ±n nasÄ±l Ã¶ÄŸrenileceÄŸi sorgulanmaya baÅŸlandÄ±. Ä°ÅŸte, Milli Piyango sÄ±ralÄ± tam liste ve ikramiye sorgulama sayfasÄ±.

19 EKÄ°M MPÄ° Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

Ekim ayÄ±nÄ±n ikinci Milli Piyango Ã§ekiliÅŸleri cumartesi akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸti.19 EkimÂMilli Piyango Ã§ekiliÅŸi sonrasÄ± ÅŸanslÄ± numaralar ve kazanan biletler belli oldu. Ä°ÅŸte, Milli Piyango'da bu haftanÄ±n kazanan numaralarÄ±...

BÃ¼yÃ¼k ikramiye kazanan biletin sevk edildiÄŸi il-ilÃ§e:Â SÄ°STEM ANKARA SATILMAYAN BÄ°LET- , SÄ°STEM ANKARA SATILMAYAN BÄ°LET- , Ä°STANBUL-MERKEZ, SAKARYA-ADAPAZARI

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

175595

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

281501

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

022876 130807 229235 245166 259462 284050
365981 479883 484305 599981

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

002664 045424 097755 099878 107419 110819
111257 129204 162616 177641 274984 326131
348007 408820 419581 424098 429694 438354
458854 502060

Son 5 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00579 29590 31709 36597 36835 37290
44855 46026 59041 61369 63344 68748
69259 74384 74530 78602 85680 95752
95981 98110

Son 4 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0204 0421 1943 2278 3245 3263
3532 5069 5418 7215 7355 7565
7825 7931 9705

Son 3 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 80 TL ikramiye kazanan numaralar

050 253 371 392 416 503
633 732 912 952

Son 2 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 48 TL ikramiye kazanan numaralar

13 14 19 32 38 44
64 99

Son 1 rakamÄ±na gÃ¶reÂ 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 5

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

075595 105595 115595 125595 135595 145595
155595 165595 170595 171595 172595 173595
174595 175095 175195 175295 175395 175495
175505 175515 175525 175535 175545 175555
175565 175575 175585 175590 175591 175592
175593 175594 175596 175597 175598 175599
175695 175795 175895 175995 176595 177595
178595 179595 185595 195595 275595 375595
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