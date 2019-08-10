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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR - İSTANBUL
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

19 bıçak çığlığı! ‘Bu adam çıktığında yaşatmaz’

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
19 bıçak çığlığı! ‘Bu adam çıktığında yaşatmaz’

Sedef Vatansever, hayatını mahveden Tuncer Vatansever’le tanıştığında 16 yaşındaydı. Babası hiçbir zaman ilişkilerini onaylamamıştı. Çünkü berberlik yapan Tuncer Vatansever’in alkol ve uyuşturucu sorunu vardı.

Bir gün genç kıza ‘Seni gezmeye götüreceğim’ diyerek önce Karaburun’a, ardından da Arnavutköy’deki evine götürdü. ‘Biz artık evliyiz’ diyerek zorla birlikte oldu. Sedef Vatansever ailesini 2 gün sonra arayabildi. Bu üzüntüye dayanamayan baba Salih Küçükarılı ertesi gün kendisini asarak intihar etti. Gömleğinin cebinde kaçırılan biricik kızının fotoğrafı vardı. Sedef Vatansever geride kalan annesinin ziyaretine ancak 2 ay sonra gidebildi. Gittiğinde 20 günlük hamileydi. 18 yaşına bastığında da nikâhlandılar. Ancak Tuncer Vatansever sürekli alkol alıp şiddet uyguluyordu. Bir kızları oldu. Kızları biraz büyüyünce iddiaya göre babası ona da şiddet göstermeye başladı. Bazen günlerce eve gelmiyordu.

19 bıçak çığlığı ‘Bu adam çıktığında yaşatmaz’

“Vücudumda dikiş atılmayan yer yok. 8 ay ne sırtüstü, ne yüzüstü yatabildim” diyen Sedef Vatansever, eşine yeni davalar açacağını söyledi.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

Sedef Vatansever asla pes etmedi. Bu arada üniversiteyi kazandı ve işletme bölümünden mezun oldu. Mali müşavirlik yaptı. Kazandığı parayı eşine veriyordu. Tuncer Vatansever artık çalışmayı da bırakmıştı. Sedef Vatansever ise en sonunda tüm cesaretini toplayıp eşine boşanma davası açtı ve çocuğunu alarak Bursa’ya yerleşti. Tanıştığı Mehmet Tanın ile hayatını birleştirme kararı aldı. Kâğıt üzerinde eşinden boşanamadığı için dini nikâh kıydılar. Durumu bir süre sonra kabullenen Tuncer Vatansever eşinden para istemeye başladı. Onlar da sorun yaşamamak için Tuncer Vatansever’e para gönderdiler. Kızını artık İstanbul’a babasına Mehmet Tanın getirip götürüyordu. Sedef Vatansever bir süre sonra Tuncer Vatansever’e para göndermeyi kesti. Eşinin yolladığı parayla geçinen Tuncer Vatansever bu duruma çok sinirlendi. Annesini özleyen Sedef Vatansever geçtiğimiz yıl 21 Şubat’ta kızıyla İstanbul’a geldi. Edirnekapı durağında indiğinde Tuncer Vatansever’i karşısında gördü. Eşi poşetten çıkardığı meyve bıçaklarıyla ‘seni öldüreceğim’ diyerek üzerine saldırdı. Önce yüzünü kesti. Sonra sırtından, böbreğinden 19 kez yaraladı.

19 bıçak çığlığı ‘Bu adam çıktığında yaşatmaz’

BENİ ‘ÖLDÜRDÜM’ DİYE BIRAKTI, İNDİRİM ALDI

UĞRADIĞI saldırı sonucu kanlar içinde kalan kadın olduğu yerde bayıldı. Tuncer Vatansever ise eşi öldü zannederek oradan uzaklaştı. Tutuklanan ve eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hapis istemiyle hakkında dava açılan Tuncer Vatansever, Bakırköy 11’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimiyle ceza 11 yıl 8 aya düşürüldü. Sedef Vatansever kendisine yaşattıklarına karşılık sanığın aldığı hapis cezasını az bularak isyan etti: “Annesine bile ‘Sedef’i öldürdüm’ diye telefon etmiş. Tüm bunları bana yaşatan bu canavara mahkeme 11 yıl 8 ay verdi. ‘Pişmanım’ dedi 4 yıl indi cezadan. Bu adam 5 yıl sonra dışarıda. Hele birkaç ay sonra açık cezaevine çıkarsa yandık. Üç ayda bir izni var. Artık kendimi ve kızımı nasıl korurum bilemiyorum. Beni orada öldürdüğünü zannedip gitti zaten. O yüzden teşebbüsten değil öldürmeden ceza almalı.”

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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