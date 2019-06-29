19 bıçağa iyi halle 11 yıl
EŞİ Tuncer Vatansever’in (40) yanından, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2017’de ayrılıp ablasının yanına yerleşen Sedef Vatansever (28), 21 Şubat 2018’de kayınvalidesinde kalan kızını gördükten sonra eve dönmek için yola çıktı. Eşi de yanındaydı.
Cevizlibağ’da tramvaydan inen çift, tartışmaya başladı. Tuncer Vatansever “Seni öldüreceğim” diyerek yanındaki meyve bıçağıyla genç kadını 19 kez bıçakladı. Sedef Vatansever tedaviye alınırken, kaçan Tuncer Vatansever ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tuncer Vatansever, Bakırköy 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Öldürme niyetim asla yoktu. Üzgünüm ve pişmanım. Keşke olmasaydı. Ben de mağdur oldum, hayatım karardı” diyerek kendisini savundu. 14 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uyguladığı cezayı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.
‘RUHEN İYİLEŞEMEYECEK’
- Duruşma çıkışı karara isyan eden Sedef Vatansever şunları söyledi: “4 ay sonra kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkacakmış. Ruhen daha iyileşmeden açık cezaevine çıkacak. 3 ayda bir çıktığı izinlerde bana aynı şeyleri yapacağını düşünüyorum. Ben ne kendimi koruyabileceğim ne de çocuğumu. Hâkime ‘Pişmanım’ deyince adama 4 yıl birden indirim veriyorlar. Kesinlikle pişman değil, cezaevinden mektuplar gönderip tehditlere devam ediyor.”
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