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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

19 bıçağa iyi halle 11 yıl

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
19 bıçağa iyi halle 11 yıl

EŞİ Tuncer Vatansever’in (40) yanından, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2017’de ayrılıp ablasının yanına yerleşen Sedef Vatansever (28), 21 Şubat 2018’de kayınvalidesinde kalan kızını gördükten sonra eve dönmek için yola çıktı. Eşi de yanındaydı.

Cevizlibağ’da tramvaydan inen çift, tartışmaya başladı. Tuncer Vatansever “Seni öldüreceğim” diyerek yanındaki meyve bıçağıyla genç kadını 19 kez bıçakladı. Sedef Vatansever tedaviye alınırken, kaçan Tuncer Vatansever ise yakalanarak cezaevine gönderildi. Hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Tuncer Vatansever, Bakırköy 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Öldürme niyetim asla yoktu. Üzgünüm ve pişmanım. Keşke olmasaydı. Ben de mağdur oldum, hayatım karardı” diyerek kendisini savundu. 14 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uyguladığı cezayı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

‘RUHEN İYİLEŞEMEYECEK’

- Duruşma çıkışı karara isyan eden Sedef Vatansever şunları söyledi: “4 ay sonra kapalı cezaevinden açık cezaevine çıkacakmış. Ruhen daha iyileşmeden açık cezaevine çıkacak. 3 ayda bir çıktığı izinlerde bana aynı şeyleri yapacağını düşünüyorum. Ben ne kendimi koruyabileceğim ne de çocuğumu. Hâkime ‘Pişmanım’ deyince adama 4 yıl birden indirim veriyorlar. Kesinlikle pişman değil, cezaevinden mektuplar gönderip tehditlere devam ediyor.”

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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