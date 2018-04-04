Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>19 asker FETÖ'den gözaltına alındı

    19 asker FETÖ'den gözaltına alındı

    AA
    04.04.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    Sakarya ve Aydın'da FETÖ soruşturması kapsamında toplam 19 asker gözaltına alındı.

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 asker yakalandı.

    Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Sakarya merkezli 9 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen, halen aktif görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı.
    Aktif görevde bulunan 2 astsubay ile 1 uzman onbaşının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

    AYDIN'DA 10 MUVAZZAF ASKER GÖZALTINDA
    Aydın merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına ilişkin operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

    Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Denizli, İzmir, Ordu, Muğla, Isparta, İstanbul ve Adana'da 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında Ordu Aybastı İlçe Jandarma Komutanı'nın da bulunduğu 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri