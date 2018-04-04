19 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 asker yakalandı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Sakarya merkezli 9 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen, halen aktif görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı.

Aktif görevde bulunan 2 astsubay ile 1 uzman onbaşının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AYDIN'DA 10 MUVAZZAF ASKER GÖZALTINDA

Aydın merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına ilişkin operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Denizli, İzmir, Ordu, Muğla, Isparta, İstanbul ve Adana'da 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında Ordu Aybastı İlçe Jandarma Komutanı'nın da bulunduğu 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.



