19 Ağustos Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 19 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 19 Ağustos Pazartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 19 Ağustos tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:45:43 40.4218 26.1083 12.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
06:26:02 40.3802 26.1497 24.8 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
04:30:31 38.9802 39.0078 5.0 -.- 3.0 -.- PAYAMDUZU-CEMISGEZEK (TUNCELI)
04:05:16 37.9840 29.5670 9.9 -.- 1.2 -.- BAKLAN (DENIZLI)
03:11:42 38.4950 43.9383 18.2 -.- 1.7 -.- BAGRIACIK-OZALP (VAN)
02:58:34 39.5463 41.0798 5.0 -.- 2.5 -.- HATUNKOY-CAT (ERZURUM)
01:41:48 37.0240 37.1407 5.4 -.- 1.9 -.- KAVSAK-SAHINBEY (GAZIANTEP)
01:30:20 40.1715 25.1585 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
01:14:57 39.0372 41.1503 5.2 -.- 1.9 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL)
00:09:37 37.8003 29.6727 12.0 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI)
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