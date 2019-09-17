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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi!

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19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi!

BİM ve A101 aktüel ürünler içerisinde neler olduğunu görüntülemek isteyen tüketiciler, buna göre ihtiyacı olan ürünleri satın alabilecek. Toshiba marka smart televizyon, Honor marka cep telefonu, toz torbasız elektrik süpürgesi, mikrodalga fırın gibi pek çok ürün, 19 Eylül A101 ve 20 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde yer alıyor. Peki, 19-20 Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu içerisinde başka neler var? İşte, BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu hakkında bazı bilgiler

BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde bu hafta elektrikli bisiklet dikkat çekerken, A101 aktüel ürünler katalogunda ise televizyon seçenekleri ön planda yer alıyor. 19 Eylül tarihli A101 aktüel ürünler katalogu haricinde 20 Eylül BİM aktüel ürünler katalogu içerisinde de pek çok ürün, tüketicileri bekliyor. Bunlar arasında blender seti, buharlı ütü, cep telefonu gibi elektronik eşyalar dikkat çekiyor. İşte, 19-20 Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU

A101 aktüel ürünler katalogunda yer alan televizyon, mikrodalga ve elektrik süpürgesi ev ürünleri dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel ürünler katalogundaki ürünler;

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

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19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

BİM 20 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 

BİM 20 Eylül aktüel ürünler kataloğu içerisinde züccaciye, okul, mutfak ve elektronik eşyalar dikkat çekiyor. İşte, BİM 20 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde yer alan ürünler listesi;

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

19-20 Eylül Eylül BİM ve A101 aktüel ürünler katalogu listesi

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