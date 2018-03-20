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    183 öğrenciyi 'bacillus cereus' zehirlemiş!

    DHA
    20.03.2018 - 22:45 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Karacasu ilçesinde, geçen salı günü 183 ortaokul ve lise öğrencisinin zehirlenmesine, öğrencilerin yediği tavuklu pilavın neden olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede, yemekte ’bacillus cereus’ isimli bakteri tespit edildi.

    Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, geçen salı günü öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.

    Okullara gönderilen tavuklu pilav, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası rahatsızlaşan öğrenciler, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ve sağlık durumları iyi olan 183 öğrenci taburcu edildi.

    Olay sonrasında İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı İl Müdürlüğü’ne gönderilen yemek numunelerin analiz sonuçları belli oldu. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin yediği tavuklu pilavda 'bacillus cereus’ isimli bakteri tespit edildi. Sonuçların idari ve adli birimlere iletildiği, gerekli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Bakterinin yemeklere hangi aşamada karıştığının ise daha sonra belli olacağı belirtildi.

    Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, taşımalı eğitim alan öğrencilerin ihtiyacını tahin ekmek, kaşar-peynir ekmek, elma ve ayranla giderdiklerini ifade etti. Büyüknalçacı, sorumluların tespit edilerek cezalandırılacaklarını ve yemek konusunda da bir düzenlemenin ivedilikle yapılacağını aktardı.

    Etiketler: bacillus cereus , aydın , bakteri , gündem
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