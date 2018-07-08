181.500 pasaporta iade

SANDIKTAKİ HASSAS AYAR

“Bu seçimlerde gerek oy oranı gerek milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha çok çalışmamız, daha çok gayret göstermemiz gerektiğine işaret ediyor. Bizim milletimiz, dünyada eşine ender rastlanır bir ferasetle, sezgiyle öyle mesajlar verir ki hayran olmamak mümkün değildir. Seçimlerin sonuçlarını bu yaklaşımla okumamız gerekiyor. Milletimiz Meclis’te AK Parti’yi yine birinci parti yapmış, zafer elde etmesini sağlamış ama hedefinin gerisinde bırakmıştır. Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz.



YERLE YEKSAN OLURUZ

Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş bir insanlar topluluğuyuz. Bundan taviz vermemeliyiz. Kimseye tepeden bakamayız ve tepeden bakmacı bir anlayışla yürüyemeyiz. Bu hareketin içinde ‘ben’ olamaz, ‘biz’ var. Aksi takdirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa biz de yerle yeksan oluruz. Rabbimin lütfettiği ömür çerçevesinde, ‘Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış meğer’ anlayışıyla yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Aksi takdirde bedelini ağır öderiz.



‘YORGUN’ DİYENLERİN HALİ ORTADA

Seçimlerde gördünüz; bizlerle ilgili ‘yorgun bir cumhurbaşkanı adayı’ gibi yakıştırmaları yapanların hali ortada. Biz azim ve kararlılıkla bu yola devam ediyoruz. Bize yorgun yakıştırması yapanların, bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Aslında onlar zihinsel yorgunluğun içindeler. Yeni yönetim sistemimiz reform ihtiyacını daha da arttıracaktır. Sizlerden önce bu sıralarda oturanlar, geride gerçekten çok önemli eserler bıraktılar. Şimdi sıra sizlerde.



CHP’YE HDP MESAJI

Bölgede uzun süredir terör örgütüne destek veren güçlerin, Türkiye’nin bu kararlılığını anladığını ve uzlaşma yollarını aradıklarını görüyoruz. Yakında bu konuda da önemli gelişmeler bekliyoruz. Bölücü terör örgütü sahada köşeye sıkıştıkça siyasi alandaki manevralarla ve sivilleri hedef alan vahşetiyle kendine alan açmaya çalışıyor. Kendi güdümündeki siyasi partiyi her alanda güçlü tutmak bölücü örgütün en önemli hedefidir. Ana muhalefet partisi, bölücü terör örgütünün bu siyasi manevrasına bize göre meşruiyeti sorunlu olan bir partiyi tam anlamıyla taşıma oylarla Meclis’e sokarak bir anlamda destek vermiştir. Türkiye’nin milli güvenliğini ilgilendiren bu tür meselelere partilerin kendi iç işleri olarak bakamayız. Terör örgütünün yeniden sivilleri infaza yönelmesinin gerisindeki en önemli saik, kendi güdümündeki partiye sağladığı bu destektir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde terör örgütleriyle iltisaklı siyasi yapılara müsamaha gösterilmez. Bir kez daha CHP’yi bölücü terör örgütünün güdümündeki parti ile ilişkisini gözden geçirmeye ve tercihini milletten yana kullanmaya davet ediyorum.



MASUMLAR BERAAT EDİYOR

(FETÖ) davalarının büyük bir bölümünün yıl sonuna kadar tamamlanacağı anlaşılıyor. Temyiz aşamalarının da bitmesiyle mahkûmiyet alan FETÖ mensubu teröristler yaptıkları ihanetin bedelini, ömürlerini dört duvar arasında tamamlayarak ödeyeceklerdir. Adli boyutuyla hâkim ve savcılarımız, idari boyutuyla olağanüstü hal işlemlerini inceleme komisyonu titiz bir çalışmayla suçluları ve masumları ayırt etmenin gayreti içindedir. Yargıda suçlu bulunanlar ceza alırken masumlar beraat ediyor.



Komisyonumuz da kamu görevlileriyle ilgili işlemleri inceleyerek isabetli görmediği ihraçlarla ilgili göreve iade kararı veriyor. Attığımız bir adım daha var. FETÖ ile mücadele kapsamında tutuklanan ve mahkûm olanlar ile ihraç edilenlerin bir kısmının eş, çocuk, anne ve babalarının pasaportlarına idari işlemle ihtiyaten tahdit konmuştu. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ mensupları aileleriyle birlikte yurtdışına kaçmaya başlamıştı. Bunu engellemek için alınan tedbirlerden biri de pasaport tahdidiydi. Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi şayet mani bir hal yoksa birkaç gün içinde kaldırılacak. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermiş oluyoruz. Mahkeme kararı ile konan tahditler bu kapsamın dışındadır. Bu tür tahditler ancak yine mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor. Yeni yönetim sistemi mücadeleyi daha etkin yürütme konusunda bize çok önemli imkânlar sağlıyor. Hâlâ kendini gizlediğini sanarak sağda solda faaliyet yürüten veya yeniden harekete geçmek üzere sinsice bekleyen FETÖ’cüler olduğunu biliyoruz. Hepsini tespit edecek ve gereğini yapacağız.”



TERÖR MESAJI: CİRİT ATTIKLARI YERLER KONTROLÜMÜZDE

“FIRAT Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör zincirini pek çok yerinden kırdık. Münbiç’te ABD ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyene kadar durmayacağız. Bir süredir sessiz sedasız bir şekilde bölücü terör örgütünün ana karargâhı olan Kandil ile ülkemiz toprakları arasındaki bölgeyi de temizliyoruz. Bu operasyonda çok önemli mesafe katettik. 1980’li yıllardan beri terör örgütünün cirit attığı yerlerin önemli bir kısmı artık ülkemizin denetimi, kontrolü altındadır. Kandil’i ve gerekirse Sincar’ı terör örgütünden temizleyene kadar bu operasyonumuz devam edecektir.”





SAVCILIKTAN TEMİZ KAĞIDI İSTENECEK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın pasaport açıklamasının ardından uygulamanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, pasaportları iptal edilen ancak haklarında idari veya adli soruşturma olmayanlar il veya ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine başvurup pasaport alabilecek. Terör örgütü üyeliğinden yargılananlarının anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin pasaportlarındaki tahdit kaldırılacak. Yeşil veya hizmet pasaportu iptal olanlar çalıştıkları kurumdan alacakları ‘soruşturma yok’ yazısıyla başvurabilecek. Soruşturma ve davalardan aklananlar savcılıklardan temiz kağıdı alarak başvurabilecek. İhraç edilen yargı mensupları, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı ve gruplarla bağlantılı kişiler, ihraç edilen TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu personeli hakkında idari ve adli soruşturma devam edenlerin pasaportundaki tahdit uygulaması sürecek. 15 Temmuz’dan sonra 250 bine yakın kişinin pasaportu iptal edilmişti. / Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA