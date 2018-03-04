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    180 günlük plan 1827 eylem

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    04.03.2018 - 23:42 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra verdiği 180 Günlük Eylem Planı talimatı kapsamında 1827 eylem belirlendi.

    Başbakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonunda yürütülen eylem planının teknik takibi Kalkınma Bakanlığı’nca yapıldı.

    Bakanlıkların başlattığı ekonomi ağırlıklı projelerin gerçekleşme oranı ise yüzde 90’a ulaştı. Eylemler takip edilirken toplam 20 sektör saptandı. Bu kapsamda hem sektörel bazda hem de bakanlıklar bazında eylemlerin takibi yapıldı.

    Projeler ve icraatlar seçilirken ‘vatandaş için önemli olan, kısa sürede gerçekleşecek ve toplumun beklentilerini karşılayacak’ projeler dikkate alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da 180 günlük Eylem Planı’nı hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem de AK Parti Genel Merkezi’nde oluşturulan yakın çalışma ekibiyle adım adım takip ediyor. 180 Günlük Eylem Planı’nın 2019 seçimlerindeki kampanya döneminde de etkili olacağı belirtiliyor. 

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , Eylem Planı , talimat , son dakika
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