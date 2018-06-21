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    18 yaşındaki Selen'den 9 gündür haber alınamıyor

    İHA
    21.06.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Selen Sarı’dan 9 gündür haber alınamıyor. Her yerde aranan Selen için emniyet ekipleri seferber oldu.

    Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Selen Sarı (18) geçen hafta Çarşamba günü saat 11:00 gibi evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi tüm aramalarına rağmen Selen'e ulaşamayınca durumu emniyete bildirdi.

    1 ay sonra düğünlerinin olduğunu belirten baba Tarık Sarı, kızının korkmasına gerek olmadığını, iyi olduğunu bilmek istediklerini söyledi. En son evinin önünden lacivert bir arabayla uzaklaştığı belirtilen genç kızın ailesi, görenlerin insanlık namına polisi aramalarını istedi.

    Emniyet güçlerinin genç kızı aramaya devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: Bursa , son dakika , haberler
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