18 yaşındaki gençten acı haber
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde stajyerlik yapan Daniel Emir Can Sarı (18), arkadaşlarıyla girdiği denizde boğuldu.
Serik’e bağlı Kadriye Mahallesi’ndeki sahilde sabah 4 arkadaşıyla birlikte denize giren Daniel Emir Can Sarı, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları tarafından denizden çıkarılan Sarı için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Daniel Emir Can Sarı’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi’nin morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Daniel Emir Can Sarı’nın bir otelde stajyer olarak çalıştığı öğrenildi.
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