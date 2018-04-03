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    18 yaşındaki genç kız okula gidemiyor! Şok iddialar

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 08:48 | Son Güncelleme:

    B.K., öğretmeninin tacizine uğradı. Yeni kayıt yaptırdığı lisede ise erkek arkadaşının annesi ile okul müdürünün tehditlerine maruz kaldı. K,, "23 gündür okula gidemiyorum" dedi.

    İstanbul'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi B.C.K (18) iddialara göre 14 yaşında dershane dönüşünde, Murat K. tarafından götürüldüğü apartman boşluğunda taciz edildi. Yakalanan şahıs 2 yıl hapis cezası aldı.

    Genç kız, iki yıl sonra bu kez tarih öğretmeni Abdullah A.'nın tacizine uğradı. Öğretmen okuldan uzaklaştırıldı. K. ise Avcılar'daki bir liseye kayıt yaptırmak zorunda kaldı. Burada da, tanıştığı erkek arkadaşı B.Ç.'nin annesi Banu Ç.'nin, "Avcılar benden sorulur. Seni öldüreceğim" şeklindeki tehditleriyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre, Banu Ç. ayrıca okul müdürünün kapısını çaldı. Genç kızın okuldan atılmasını talep etti.

    İkiliyi savcılığa şikayet eden K., "Banu Ç.'ye uzaklaştırma, bana da koruma kararı çıkarıldı. Müdür bana, 'Pılını pırtını topla, okulu terk et' dedi. 23 gündür okula gidemiyorum" dedi. (Takvim)

    Etiketler: okulda taciz , tehdit , NoMobil , gündem
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