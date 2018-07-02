'18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olur'

Elitaş, MHP ile birlikte hareket ederek TBMM başkanını 3'üncü turda seçeceklerini belirterek, “Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımızı ziyareti sırasında Meclis Başkanlığı’na aday çıkarmayacaklarını belirttiler. Demek ki biz 3’üncü turda Meclis başkanını seçebileceğiz. Son turda salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor. AK Parti ve MHP’nin oyu 344 olduğuna göre, biz 3'üncü turda Meclis başkanını seçeceğiz” diye konuştu.

BERBEROĞLU'NUN DURUMU YARGININ İŞİ: Enis Berberoğlu’yla ilgili yargı tutuksuz yargılanmasına karar verirse, Sayın Berberoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin edebilir. Aksi halde yemin etmesi mümkün değil. Çünkü Meclis İçtüzüğü’nde ‘Milletvekilleri Meclis kürsüsünde Anayasa'daki metni okuyarak göreve başlarlar’ ifadesi var.

3 VEKİL İSTİFA EDERSE SIKINTI OLMAZ: Yeni Bakanlar Kurulu için AK Parti’den 3 civarında milletvekili arkadaşımız istifa ederse bizim Meclis'teki sayımızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Hem başkanlık divanında hem de komisyonlarda bir değişiklik söz konusu olmuyor. AK Parti’nin komisyonlarda tek başına yarısını temsil etme imkanı mevcut. Yani 3 civarında arkadaşımızda böyle bir sıkıntı olmayabilir. Tabii takdir Cumhurbaşkanımızın.

18 TEMMUZ GECESİ OHAL KALKMIŞ OLUR: Sayın Cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da yemin ettiği takdirde yeni sisteme başlamış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararıyla birlikte Meclis bunu görüşür, uzatıp uzatmama konusunda kararını beyan eder. Aldığımız izlenim; Sayın Cumhurbaşkanı’nın böyle bir irade beyanında bulunmayacağını görüyoruz. Bu açıdan '18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak' diye düşünüyoruz.