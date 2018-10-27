18 Suudi'nin iadesi istendi
ADALET Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin 18 şüphelinin Suudi Arabistan’dan iadesinin talep edildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili şunları söyledi: “Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın hunharca menfur bir cinayetle öldürülmesi sonrasında derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Soruşturma makamı olarak tüm delilleri, tüm bulguları titizlikle derinleştirerek sürdürmektedir. Bugün de adı geçen 18 kişi hakkında iade talepnamesi Bakanlığımıza ulaşmış, Bakanlığımızca Suudi makamlara ulaştırılmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Talep bu 18 kişinin yargılamak üzere, soruşturma yapılmak üzere Türkiye’ye iadesi talebidir. Bundan sonraki süreçte bu iade talepnamesinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Türkiye olayı aydınlatma konusunda hem kararlıdır hem yetkindir. Suudi yetkililerin Başsavcılığımızın bu talebine olumlu cevap vermesini, hem Suud hem uluslararası toplum açısından da çok olumlu bir netice olacağını düşünüyoruz.” m ANKARA
TRUMP’A BRİFİNG
- ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel tarafından bilgilendirildiği belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada, Haspel’in, Türkiye’den dönüşünde dün Trump’a bulguları ve görüşmeleri hakkında brifing verdiğini söyledi. CIA Direktörü Haspel, Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump’ın isteği üzerine salı günü Türkiye’ye gelmiş ve kendisine cinayete ilişkin ses kayıtlarının dinletildiği iddia edilmişti.
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