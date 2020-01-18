18 Ocak AÖF final soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

2020 AÖF final sınavları Anadolu Üniversitesi takvimine göre cumartesi ve pazar günleri Türkiye genelinde tamamlanacak. Sınavın ilk oturumu 18 Ocak tarihinde gerçekleşti. AÖF final sınavının ilk oturumunda kendilerine yöneltilen sorulara yanıt arayan on binlerce öğrenci, netleri hakkında bilgi sahibi olmak adına AÖF soru ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. 19 Ocak Pazar günü yapılacak AÖF sınavı ikinci oturumuna yönelik sınav yerleri de merak edilen diğer gündem konusu oldu. Peki, AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF soru ve cevapları ne zaman açıklanır? İşte, detaylar.

AÖF SORU CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF güz dönemi final sınavı soru ve cevap anahtarının, 19 Ocak Pazar günü yapılacak 2. AÖF oturumu sonrası açıklanması bekleniyor. AÖF soru ve cevapları yayımlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav giriş belgeleri 18-19 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek dönem sonu sınavları dolayısıyla önem arz ediyor. Kendilerine en yakın sınav merkezinde alanları ile ilgili sınavlara girecek. Sınavda giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorunlu olacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRERKEN BU BELGELER GEREKLİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.