18 Ocak 2020 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı! Bin 289. Sayısal Loto sonuçları belli oldu (İşte kazandıran numaralar)

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 18 Ocak tarihli çekilişleri saat 21:15'te başlayan canlı çekilişle beraber tamamlandı. Çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun son çekilişinde 4 milyon 650 bin 542 liralık ikramiye devretmişti. Büyük ikramiyenin katlanmasıyla Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, Sayısal Loto oyunu oynayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 18 Ocak 2020 Sayısal Loto sonuçları ve haftanın ikramiye kazandıran şanslı numaraları...

18 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

MPİ tarafından noter huzurunda başlayan canlı Sayısal Loto çekilişi sonrası 1289. hafta Sayısal Loto sonuçları kamuoyunun erişimine açıldı. 18 Ocak Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1288. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 650 bin 542 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 8 bin 288'er lira, 4 bilen 4 bin 755 kişi 92'şer lira ve 3 bilen 98 bin 71 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto ikramiyeleri nereden alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.