18 müebbete onama talebi
YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaların onanmasını talep etti.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezalar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi’nce yapılan inceleme sonunda yerinde görülmüştü. Bu kararın temyizi sonrası dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Dosyanın temyizinde ilk aşama tamamlandı ve Başsavcılık tarafından tebliğname hazırlandı. Tebliğname, davanın temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi.
ÖKK personeli sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararlarının, hukuka uygun, yasal ve yeterli olduğu belirtilen tebliğnamede, kararların onanması istendi. Halisdemir’e yönelik “nitelikli kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilirken, 13’ünün cezası “fiilden sonraki davranışları” dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle