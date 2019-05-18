18 Mayıs Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 18 Mayıs Cumartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 18 Mayıs Cumartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 18 Mayıs tarihli son depremler listesi;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:06:55 39.5135 26.1607 6.0 -.- 1.8 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)
05:37:11 36.9852 27.6140 3.6 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:32:03 39.2890 27.9388 6.9 -.- 2.1 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA)
02:24:42 35.2938 24.2103 9.2 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:05:08 38.2493 26.6483 10.9 -.- 2.0 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR)
01:14:41 41.0838 39.9757 9.6 -.- 2.7 -.- YESILYALI-ARSIN (TRABZON)
00:13:59 36.6943 28.9390 20.6 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)
00:12:05 37.5403 29.3737 9.4 -.- 1.5 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI)
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