18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri coşkuyla aranıyor! İşte Çanakkale Zaferi hakkında en güzel şiirler

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak. Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Türk'ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. Vatandaşlar, Türk tarihinin dönüm noktası olan bu unutulmaz günün anlam ve önemini bir kez daha hatırlatabilmek için 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel olarak yazılmış şiirleri araştırıyo

MEHMET AKİF'İN ÇANAKKALE ŞİİRİ



Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi ?

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.

-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya

Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!

Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu:bir Avrupalı’

Dedirir-Yırtıcı,his yoksulu,sırtlan kümesi,

Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahud kafesi!

Eski Dünya, yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer,

Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikak mahşer.

Yedi iklimi cihanın duruyor karşında,

Ostralya’yla beraber bakıyorsun:Kanada!

Çehreler başka,lisanlar,deriler rengarenk:

Sade bir hadise var ortada:Vahşetler denk.

Kimi Hindü, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela…

Hani,tauna da züldür bu rezil istila!

Ah o yirminci asır yok mu, o mahlük –i asil,

Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyle, sefil,

Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;

Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına.

Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz…

Medeniyyet denilen kahbe, hakikat,yüzsüz.

Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbab,

Öyle müthüş ki: Eder her biri bir mülkü haram.

Öteden saikalar parçalıyor afakı;

Beriden zelzeleler kaldırıyor a’makı;

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,

Atılan her lağamın yaktığı :Yüzlerce adam.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;

O ne müdhiş tipidir:Savrulur enkaz –ı beşer…

Kafa,göz,gövde,bacak,kol,çene,parmak,el,ayak,

Boşanır sırtlara vadilere, sağnak sağnak.

Saçıyor zırha bürünmüş de o namerd eller,

Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.

Veriyor yangını durmuş da açık sinelere,

Sürü halinde gezerken sayısız teyyare.

Top tüfekten daha sık,gülle yağan mermiler…

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!

Ne çelik tabyalar ister,ne siner hasmından;

Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?

Hangi kuvvet onu, haşa,edecek kahrına ram?

Çünkü te’sis –i İlahi o metin istihkam.

Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,

Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;

Bu göğüslerse Huda’nın ebedi serhaddi;

O benim sun’-i bedi’im , onu çiğnetme dedi.

Asım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.

Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…

O , rükü olmasa,dünyada eğilmez başlar,

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi…

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.

Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap…

Seni ancak edebiyyetler eder istiab.

Bu taşındır diyerek Ka’be’yi diksem başına;

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;

Sonra gök kubbeyi alsam da , rida namıyla,

Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyle ;

Ebr-i nisanı açık türbene çatsam da tavan,

Yedi kandilli Süreyya ‘yı uzatsam oradan;

Sen bu avizenin altında,bürünmüş kanına,

Uzanırken, gece mehtebı getirsem yanına,

Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;

Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…

Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

Sen ki ,son ehl-i salibin kırarak savletini,

Şarkın en sevgili sultanı Salahaddin’i,

Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran…

Sen ki , İslam’ı kuşatmış , boğuyorken hüsran,

O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;

Sen ki , ruhunla beraber gezer ecramı adın;

Sen ki , a’ sara gömülsen taşacaksın … Heyhat,

Sana gelmez bu ufuklar , seni almaz bu cihat…

Ey şehid oğlu şehid , isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber

Mehmet Akif Ersoy



18 MART ÇANAKKALE



Bulutlar sarmıştı her yanı,

Kapkara bir geceydi,

Yağmur,bardaktan boşalırcasına,

Sağnak gibi yağıyordu,

Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

Top,tüfek sesleri,

Her yanı inletiyordu,

Mustafa Kemalin askerleri,

Aslanlar gibi dövüşüyordu,

Ve Çanakkale kahramanca,

Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,

Mustafa Kemal,

Vatanıma ayak basacaksa düşman,

Yaşamanın ne gereği var,

En son nefer ölünceye kadar,

Dövüşeceksiniz aslanlar,

Görecek bütün dünya,

Ne aslanlar doğururmuş,

Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.



Ali Osman Yılmaz



BİR YOLCUYA



Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmet'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanının kattığı yerdir.

Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN



ÇANAKKALE GEÇİLMEZ



Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen

Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren

Vatan toprağı için can ile serden geçen

Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını

Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını

Komayacağız yerde şehitlerin kanını

Korku bilmez bu millet artıracak şanını

Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı

Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı

Anlayacak kafirler bucağı ve karışı

Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!

Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab

Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab

Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir

Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir

Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir

'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

Samet Mehmet Bora



ÇANAKKALE’DE OTUZ BİN ŞEHİT



Çanakkalede otuz bin şehit,

Hepsi birbirinden yiğit,

Bundan sonrasını tarihler yazar,

Çanakkale’de analar ağlar.

Derdim,derdim,garip halim,

Kanı içmiş dağlar sanki düşmanım,

Ne analar,ne bacılar,

Çanakkale’de zaferler yatar.

Düşman pusu atmış,Çanakkale yollarına,

Yol vermiyor dağlar,nice yiğit aslanlara,

Yol vermesen küserim yara,

Deli gönlüm gitmek ister şanıyla.

Mermiler yağıyordu yağmur gibi,yiğitlerimizin üstüne,

Ay yıldızlı bir bayrak dalgalanıyordu gök yüzünde,

Mekanınız cennet olsun ebediyetde,

Çanakkale’de şehitler yatar diz dize.

Haydar Turan



ÇANAKKALE KAHRAMANLARI



Malım, mülküm

Eşim, dostum

Yarim demediniz

Hiç tereddütsüz

Gidip can verdiniz

Elimde bardağım

Çayımı rahat içebiliyorsam

Çünkü siz orda öldünüz

Daha onbeşinde, onaltısında

Kurşunlara yürüdünüz

Helal edin hakkınızı

Yapabildiğim tek şey bugün

Bir Elhamla, iki damla gözyaşı

Ruhunuz şadolsun

Çanakkale Kahramanları

Ayşe Adlım



BAYRAĞIM



Şehit kanlarıyla, vermişim rengini,

Gökten Ay’la-Yıldızı koparmışım;

Yüreğimi koymuşum sana, yüreğimi;

Birde vatan sevgimi

Dalgalan ey şanlı Bayrağım;

Sen dalgalan, ben coşayım,

Uğruna destanlar yazayım!

Delikanlımın damarındaki kansın,

Sen, cansın, canansın.

Yansın, bu yürekler sana yansın;

Vatan aşkıyla yansın

Dalgalan ey şanlı Bayrağım;

Sen dalgalan, ben coşayım,

Uğruna destanlar yazayım!

Sevgisin, Mutluluksun, Umutsun;

Aşksın, Destansın, bulutsun;

Sen bensin, Benliğimsin

Sana, canım feda olsun!

Dalgalan ey şanlı Bayrağım;

Sen dalgalan, ben coşayım,

Uğruna destanlar yazayım!