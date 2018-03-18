18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri.. Bu günün önemini paylaşın

18 Mart Çanakkale Savaşı, Türk toplumu için vatan mevhumunun ne anlama geldiğini gösteren önemli bir zafer niteliği taşımaktadır. Bu yıl 103. kez anılacak olan 18 Mart Çanakkale Savaşı, mesajları ve sözleri ile de vatandaşların gündeminde yer alacak. Sosyal medya ve SMS'ler aracılığıyla paylaşılacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, günün önemli konusu olacak. İşte, bu kapsamda paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı söz ve mesajlar

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

- Çanakkale Zaferi büyük Türk Milletinin dirilişinin destanlaştırdığı bir büyük günün aynı zamanda da ismidir. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

- ’Çanakkale Geçilmez’gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.

- Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnet ile anıyoruz.

- Bu şerefli gün vesilesiyle Seyit Onbaşılar başta olmak üzere gösterdikleri kahramanlıklarla Çanakkale Deniz Zaferi'ni milletimize hediye eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

- Gururla eda ettiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü vesilesiyle geçmişten bugüne canlarını vatan, millet,din,devlet ve bayrak uğruna feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum.

- 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü kutluyor, bu topraklar uğruna canını siper eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

- Önce vatanım ve dinim diyerek şehadet şerbeti içen asil ecdadın, ebet müddet asil bir nesli olabilmek arzu ve gayretiyle Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.

- Çanakkale Zaferimizin 103'üncü yıl dönümünde başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı, bayrağı, istiklali ve dini için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum

- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde 'Taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal'i, bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizi, gazilerimizi ve onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

- Çanakkale Zaferinin 103’üncü yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızı, milli birlik ve beraberliğimiz için canını ortaya koyan kahraman askerlerimizi minnetle anıyor, şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

- Vatan topraklarımızı şehadetleriyle ve asil kanlarıyla yıkayan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hiç bir zaman göklerden inmeyecek ay yıldızlı al bayrağımızı saygı ve gururla selamlıyorum.

- Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde mukaddes vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.