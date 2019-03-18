Anma gününde 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili sözler ve mesajlar

Kutsal değerlerini korumak için savaşan bir milletin kahramanlığının destansı bir parçası olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, mesajlar ve sözler anılıyor. Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümünde birbirinden anlamlı sözleri ve mesajları yakınlarıyla paylaşmak isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte, canı pahasına vatanını savunmaktan vazgeçmeyen kahramanların 'Çanakkale Geçilmez' sözü ile destanlaştığı 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri derlemesi

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

18 Mart Çanakkale Zaferi, bugünümüzü bize kazandıran, birlik ve beraberliğimizin sağlam temellerini dünyaya gösteren şehitlerimizin kahramanlığının 104. yılı ile anılmaya devam ediliyor. Türk milletinin azminin, vatan sevgisinin ve bayrak aşkının bir göstergesi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, mesajlar ve sözlerle anılıyor. İşte, çevrenizle paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları

- Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.

- Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum

- Kahraman bir neslin torunları olarak bugün, 104 yıl önce Çanakkale’de yazılan destanı ve o destanın tüm ebediyete intikal eden kahramanlarını hürmet, minnet ve rahmetle anıyorum.

- Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum

- Emperyalizme karşı mücadelemizin en önemli adımı olan Çanakkale zaferimizin yıl dönümünü kutlarım. Biz o ataların evlatları olarak bayrağı taşıyacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve şükranla anıyorum.

- Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, ecdadımızın varlığının, birliğinin ve beraberliğinin sembolleri aziz şehitlerimizi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tekrar rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımızı sunuyorum.

- Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi hürmet ve rahmetle yad ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

- Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale Savaşları’nda ve ülkemizin bekası için gerçekleştirilen tüm mücadelelerde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

- Türk Vatanı üzerinde oyun oynanamayacağını bir kez daha tüm dünyaya gösteren büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve canlarını vatan uğruna vermekten çekinmeyen tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı, şükran ve minnetle eğiliyorum.

- Şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.

- Çanakkale Zaferi büyük Türk Milletinin dirilişinin destanlaştırdığı bir büyük günün aynı zamanda da ismidir. Bu kutlu zaferin yıl dönümünde zaferin verdiği gururla kahramanlık destanını tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

- ’Çanakkale Geçilmez’gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.

- Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnet ile anıyoruz.

- Bu şerefli gün vesilesiyle Seyit Onbaşılar başta olmak üzere gösterdikleri kahramanlıklarla Çanakkale Deniz Zaferi'ni milletimize hediye eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

- Gururla eda ettiğimiz Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü vesilesiyle geçmişten bugüne canlarını vatan, millet,din,devlet ve bayrak uğruna feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum.

- 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü kutluyor, bu topraklar uğruna canını siper eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

- Önce vatanım ve dinim diyerek şehadet şerbeti içen asil ecdadın, ebet müddet asil bir nesli olabilmek arzu ve gayretiyle Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.

- Çanakkale Zaferimizin 103'üncü yıl dönümünde başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı, bayrağı, istiklali ve dini için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum

- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde 'Taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal'i, bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizi, gazilerimizi ve onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

- Çanakkale Zaferinin 103’üncü yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızı, milli birlik ve beraberliğimiz için canını ortaya koyan kahraman askerlerimizi minnetle anıyor, şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

- Vatan topraklarımızı şehadetleriyle ve asil kanlarıyla yıkayan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, hiç bir zaman göklerden inmeyecek ay yıldızlı al bayrağımızı saygı ve gururla selamlıyorum.

- Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde mukaddes vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.