18 kişiye sahte reçete gözaltısı
KANSER gibi pahalı ilaçların hasta olmayan kişiler üzerine yazdırılıp yurt dışına satıldığı iddiasıyla başlatılan “sahte reçete” operasyonunda 10’u doktor 18 kişi gözaltına alındı.
Bu yolla elde edilen ilaçların çoğunun para karşılığında terör örgütü PKK’ya satıldığı, bir kısmının Habur Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıkarılarak PKK’nın kamplarına gönderildiği iddia edildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan bin kutu ilaca da el koyuldu.
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