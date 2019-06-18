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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.06.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

18 Haziran son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

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18 Haziran son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

18 Haziran tarihinde meydana gelen son depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan gelen son depremlere yer verdi. İşte, son depremler listesi...

Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. İşte, 18 Haziran itibariyle meydana gelen son depremler;

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.06.18 14:28:18 42.0567 34.8017 23.0 -.- 2.0 -.- INCIRPINAR-ERFELEK (SINOP) İlksel
2019.06.18 14:20:29 36.7670 34.5668 0.0 -.- 1.6 -.- YENISEHIR (MERSIN) İlksel
2019.06.18 14:04:23 37.0347 27.3900 18.9 -.- 1.5 -.- BITEZ-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.06.18 14:00:54 38.7375 43.5605 1.5 -.- 2.6 -.- ASAGIGOLALAN-(VAN) İlksel
2019.06.18 13:03:14 38.7475 28.9057 19.9 -.- 1.0 -.- KARABEYLER-SELENDI (MANISA) İlksel
2019.06.18 12:39:24 37.4097 27.7510 0.0 -.- 1.3 -.- COMAKDAG-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.06.18 12:27:49 37.4183 29.4997 4.3 -.- 1.5 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.06.18 11:01:13 40.5988 36.9140 6.1 -.- 2.4 -.- CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2019.06.18 09:14:34 38.4500 39.1972 16.3 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.06.18 09:03:37 36.9492 27.4200 4.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.18 05:50:41 38.0857 28.9187 7.5 -.- 1.5 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2019.06.18 04:38:44 36.5207 28.6810 25.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.06.18 04:38:44)
2019.06.18 04:37:58 35.6997 27.0587 12.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.18 04:14:07 37.1260 28.6217 17.9 -.- 1.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.06.18 03:39:06 37.1230 29.0052 10.2 -.- 1.1 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.06.18 03:35:24 39.5520 29.3412 3.6 -.- 1.3 -.- AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2019.06.18 02:55:31 38.8870 30.0318 17.2 -.- 1.9 -.- KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2019.06.18 02:32:26 37.6937 26.9667 18.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.06.18 01:46:42 37.9003 43.2030 11.1 -.- 2.0 -.- DOKUZDAM-CATAK (VAN) İlksel
2019.06.18 01:10:34 35.1612 27.1192 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.06.18 00:24:42 39.3068 25.4660 3.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

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