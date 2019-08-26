18 günlük yaşam savaşını kaybetmişti! Minibüs şoförü tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri18 günlük yaşam savaşını kaybetmişti! Minibüs şoförü tutuklandı
GeriGündem 18 günlük yaşam savaşını kaybetmişti! Minibüs şoförü tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
26.08.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

18 günlük yaşam savaşını kaybetmişti! Minibüs şoförü tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
18 günlük yaşam savaşını kaybetmişti! Minibüs şoförü tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yolculuk yaptığı minibüsün açık olan kapısından yola düşen kadının ölmesiyle ilgili gözaltına alınan şoför, tutuklandı

Olay, 7 Ağustos tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Lütfiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Nafiye Şahin, kent merkezine gitmek için O.Ş. idaresindeki 41 J 3237 plakalı özel yolcu minibüsüne bindi.

18 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Sürücüye ücretini ödedikten sonra oturmak için aracın içinde yürürken dengesini kaybeden Şahin, açık bırakılan kapıdan aşağı düştü. Ağır yaralanan Şahin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde 18 gün yaşam savaşı veren Nafiye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

18 günlük yaşam savaşını kaybetmişti Minibüs şoförü tutuklandı

ŞOFÖR TUTUKLANDI


Olay günü gözaltına alınan sürücü O.Ş. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan O.Ş.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Şahin’in hayatını kaybetmesi sonrasında ise savcılık tarafından sürücü O.Ş. hakkında yeniden gözaltı talimatı verildi. Jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan O.Ş., Gölcük İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. O.Ş. işlemlerinin ardından sevk edildiği Gölcük Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cazaevine gönderildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız'
Günlük kiralık evde kan donduran olay! 14 yaşındaki kız öldü
Emniyet ve MİT’ten ortak operasyon! Kritik isim yakalandı…
Bebeğini kucağına aldı, bu mesajı verdi