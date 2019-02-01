‘18 gün daha Anayasa’yı çiğneyecek’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa edeceğine ilişkin açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özel, Halk TV yayınında şunları söyledi: “Binali Yıldırım’ın istifa etmemesinin iki temel gerekçesi olduğunu her yerde anlattık. Bir tanesi kazanacağına olan inançsızlığı, diğeri de yerine başka biri geçecek iddiasıydı. Anketlere baktılar. Seçmenlerin bu konularda endişeli olduğu anlaşıldı. ‘Bu sefer istifa edeceksin’ dediler Binali Yıldırım’a. ‘18 Şubat’ta istifa edeceğim’ dedi Binali Yıldırım. ‘Anayasa’yı çiğnetmeyiz, seni o koltukta oturtmayız’ dedik, milletin aklıyla alay etmeye, yalan söylemeye, çamura yatmaya değer miydi? 18 gün daha anayasayı ihlal suçuna göz yummayız. Mesele beni mutlu etme ya da benim iflah olmam meselesi değil. Mesele, eşitsizlik, haksızlık, 18 gün daha Anayasa’yı çiğnemeye devam edecek olması. Binali Bey’in keyfi tıkırında çünkü onun temsil ettiği, talimat aldığı sarayda her şey yolunda ama 81 milyonun garip gurebasının, işsizinin, işçisinin anası ağlıyor. Binali Bey’in İstanbul’dan eli boş dönmesini ve Meclis’e dönüp ‘Ben ne hale düştüm’ diyeceği gününü de iple çekiyoruz.”
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