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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘18 gün daha Anayasa’yı çiğneyecek’

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‘18 gün daha Anayasa’yı çiğneyecek’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa edeceğine ilişkin açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özel, Halk TV yayınında şunları söyledi: “Binali Yıldırım’ın istifa etmemesinin iki temel gerekçesi olduğunu her yerde anlattık. Bir tanesi kazanacağına olan inançsızlığı, diğeri de yerine başka biri geçecek iddiasıydı. Anketlere baktılar. Seçmenlerin bu konularda endişeli olduğu anlaşıldı. ‘Bu sefer istifa edeceksin’ dediler Binali Yıldırım’a. ‘18 Şubat’ta istifa edeceğim’ dedi Binali Yıldırım. ‘Anayasa’yı çiğnetmeyiz, seni o koltukta oturtmayız’ dedik, milletin aklıyla alay etmeye, yalan söylemeye, çamura yatmaya değer miydi? 18 gün daha anayasayı ihlal suçuna göz yummayız. Mesele beni mutlu etme ya da benim iflah olmam meselesi değil. Mesele, eşitsizlik, haksızlık, 18 gün daha Anayasa’yı çiğnemeye devam edecek olması. Binali Bey’in keyfi tıkırında çünkü onun temsil ettiği, talimat aldığı sarayda her şey yolunda ama 81 milyonun garip gurebasının, işsizinin, işçisinin anası ağlıyor. Binali Bey’in İstanbul’dan eli boş dönmesini ve Meclis’e dönüp ‘Ben ne hale düştüm’ diyeceği gününü de iple çekiyoruz.” 

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