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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

18 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

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18 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Çarşamba günleri çekilişi gerçekleşen Şans Topu oyununun 953. hafta sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21:15'te düzenlenen çekilişin ardından, Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar ilan edildi. Şans Topu'nda hangi numaraların çıktığı MPİ'nin internet sitesinden öğrenilecek. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar yüzleri güldürdü? İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üçüncü günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda bir haftalık heyecanlı bekleyiş sona erdi. Zengin olma hayali kuran vatandaşların ilgi gösterdiği Şans Topu'nun 953'üncü çekilişinde, hangi kuponun büyük ikramiye kazandığı merak konusu oldu. İşte, 18 Eylül MPİ Şans Topu çekilişinde çıkan şanslı numaralar...

ŞANS TOPU 18 EYLÜL 2019 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, Şans Topu'nun 18 Eylül 2019 Çarşamba tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

10-14-23-27-30+10

18 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Şans Topu oyununun 952. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 866 bin 957 lira 9 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 195 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 499 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 957 kişi 47 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 696 kişi 25 lira 25'er kuruş, 3 bilen 81 bin 747 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 843 kişi 6 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 212 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

 

 

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