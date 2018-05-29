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    18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

    AA
    29.05.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak" dedi.

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: Sağlık Bakanı , Ahmet Demircan , sağlık personeli , KPSS , gündem
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