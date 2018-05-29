Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak" dedi.
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