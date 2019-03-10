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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri17’si kız öğrenci 18 kişi ölmüştü... İkincil kişilere dava bile açılmamış
GeriGündem 17’si kız öğrenci 18 kişi ölmüştü... İkincil kişilere dava bile açılmamış
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İsmail SAYMAZ
10.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

17’si kız öğrenci 18 kişi ölmüştü... İkincil kişilere dava bile açılmamış

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
17’si kız öğrenci 18 kişi ölmüştü... İkincil kişilere dava bile açılmamış

Konya Taşkent’te, 2008 yılında Süleymancılara ait ruhsatsız 3 katlı kız Kuran kursunda LPG patlaması meydana geldi. 17 kız çocuğu ile ‘abla’ denilen bir eğitimci can verdi, 29 kişi ise yaralandı.

9 yıl süren dava 2017’de bitti. Yargılanan 11 sanıktan yurt müdürü Hüseyin Çömlekçi’ye 10 yıl, LPG şirketinin montaja uygunluk onayını veren İzzet Yanık ve İbrahim Yılmaz’a 7.5’ar yıl hapis verildi. Dosya, itiraz üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede cezanın bozulmasını talep etti. Olayda kusuru bulunan iki kişinin beraat etmesine karşı çıkan Başsavcılık, patlamanın gerçekleşmesinde ikincil derecede kusurlu olan 3 kişiye dava açılmasını da istedi.

Tebliğnamede, LPG montajını yapanların yanlarında gaz alarm götürmelerine rağmen gaz şirketi yetkilisi ve yurt müdürünün talep etmemesi nedeniyle cihazın kurulmadığı ifade edildi. Alarmın zorunlu olmadığı vurgulanarak, şöyle denildi: “Yetkilinin bu cihazın takılması inisiyatifini 10-15 yaşlarında onlarca çocuğun kaldığı binada yurt yöneticisine bırakmaması gerektiği, sistemin baştan hatalı şekilde kurulduğu, sonradan kullanıcılar tarafından sisteme izinsiz müdahale edilip ikinci kademe regülatörün söküldüğü, sistemin bu şekilde kullanılmaya devam edildiği...”

Tesisatta iki kez periyodik kontrol yapıldığı, ikinci kontrolün patlamadan bir ay önce gerçekleştirildiği de belirtildi. Kontrolleri yapanların ‘Ekoenerji Sistemi Periyodik Kontrol Formu’nda gaz şirketi teknik elemanlarının dikkatini çekecek hiçbir uyarıya yer vermedikleri ve olumlu yönde rapor hazırladıkları anlatılarak, şöyle denildi:

“İki kontrolde bina içi tesisat malzemesinin uygun olduğunun ‘Evet’ kutucuğu işaretlenmek suretiyle hatalı şekilde rapor edildiği, ikinci kademe regülatörün bulunmadığının tespitine rağmen raporların notlar bölümüne gaz şirketi personellerinin dikkatini çekecek hiçbir uyarıya yer vermedikleri, hatalı kullanımdan dolayı sistemdeki gazın kullanmaya devam edilmesinin engellenmesi konusunda teknik görevlileri bilgilendirip ikaz etmedikleri...”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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