17’si kız öğrenci 18 kişi ölmüştü... İkincil kişilere dava bile açılmamış
Konya Taşkent’te, 2008 yılında Süleymancılara ait ruhsatsız 3 katlı kız Kuran kursunda LPG patlaması meydana geldi. 17 kız çocuğu ile ‘abla’ denilen bir eğitimci can verdi, 29 kişi ise yaralandı.
9 yıl süren dava 2017’de bitti. Yargılanan 11 sanıktan yurt müdürü Hüseyin Çömlekçi’ye 10 yıl, LPG şirketinin montaja uygunluk onayını veren İzzet Yanık ve İbrahim Yılmaz’a 7.5’ar yıl hapis verildi. Dosya, itiraz üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede cezanın bozulmasını talep etti. Olayda kusuru bulunan iki kişinin beraat etmesine karşı çıkan Başsavcılık, patlamanın gerçekleşmesinde ikincil derecede kusurlu olan 3 kişiye dava açılmasını da istedi.
Tebliğnamede, LPG montajını yapanların yanlarında gaz alarm götürmelerine rağmen gaz şirketi yetkilisi ve yurt müdürünün talep etmemesi nedeniyle cihazın kurulmadığı ifade edildi. Alarmın zorunlu olmadığı vurgulanarak, şöyle denildi: “Yetkilinin bu cihazın takılması inisiyatifini 10-15 yaşlarında onlarca çocuğun kaldığı binada yurt yöneticisine bırakmaması gerektiği, sistemin baştan hatalı şekilde kurulduğu, sonradan kullanıcılar tarafından sisteme izinsiz müdahale edilip ikinci kademe regülatörün söküldüğü, sistemin bu şekilde kullanılmaya devam edildiği...”
Tesisatta iki kez periyodik kontrol yapıldığı, ikinci kontrolün patlamadan bir ay önce gerçekleştirildiği de belirtildi. Kontrolleri yapanların ‘Ekoenerji Sistemi Periyodik Kontrol Formu’nda gaz şirketi teknik elemanlarının dikkatini çekecek hiçbir uyarıya yer vermedikleri ve olumlu yönde rapor hazırladıkları anlatılarak, şöyle denildi:
“İki kontrolde bina içi tesisat malzemesinin uygun olduğunun ‘Evet’ kutucuğu işaretlenmek suretiyle hatalı şekilde rapor edildiği, ikinci kademe regülatörün bulunmadığının tespitine rağmen raporların notlar bölümüne gaz şirketi personellerinin dikkatini çekecek hiçbir uyarıya yer vermedikleri, hatalı kullanımdan dolayı sistemdeki gazın kullanmaya devam edilmesinin engellenmesi konusunda teknik görevlileri bilgilendirip ikaz etmedikleri...”
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