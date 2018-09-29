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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.09.2018 - 00:59, Son Güncelleme:

177 bin 103 kontenjan boş kaldı

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
177 bin 103 kontenjan boş kaldı

ÜNİVERSİTELERE yerleştirmelerde adaylara ikinci şans olarak verilen ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı verilere göre, ek yerleştirmelerle birlikte 103 bin 6 aday daha üniversiteli oldu. Lisans ve önlisans olmak üzere tüm üniversitelerde toplam 177 bin 103 kontenjan boş kaldı. Bunların 119 bin 84’ünü lisans, 58 bin 19’unu önlisans programları oluşturdu. Devlet üniversitelerinde lisans ve önlisansta toplam 131 bin 640, vakıflarda 35 bin 149, KKTC’de 9 bin 728, diğer ülkelerdeki üniversitelerde 586 kontenjan dolmadı. Üniversitelerde boş kalan kontenjan sayısı geçen yıla göre daha az. 2017 ÖSYS’de 322 bin 14 kontenjan boş kalmıştı. Sonuçların ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), açıköğretim kontenjanlarını dahil etmeden açıkladığı ‘2018 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Sonuç Raporu’nda, 2017’deki programlarda yüzde 76.5 olan doluluk oranının beklenildiği gibi 2018’de yüzde 84.7’ye yükseldiği belirtildi. 2018 yılı ek yerleştirme sonuçlarının 2017’yle kıyaslandığında doluluk oranında yüzde 27.4’lük bir artış olduğu ifade edildi.

YÖK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi: “İstihdam endişesi ve meslek icrası imkânı fazla olan programlara bir yöneliş olduğu açık. Ön lisans programlarındaki yüksek doluluk da bunu teyit ediyor. Üniversiteye giriş sistemine kazandırdığımız; ‘muhakeme ve analize’ dayanan, ‘temel yeterlilik’ temelinde kurgulanan Yükseköğretime Geçiş Sistemi’nin 2018’de ilk uygulaması planlamamıza uygun şekilde olumlu sonuçlar üretti. Giriş sistemindeki ülkemiz için yeni bir konseptin ve radikal değişikliğin bir sorun yaşanmadan başarıyla uygulanmasının önemli olması yanı sıra, amaca uygun bir şekilde görülür olumlu sonuçlar doğurması ve adayların bu sisteme kolayca uyum sağlaması sevindirici.” m Esra ÜLKAR

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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