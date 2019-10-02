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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

172 yıllık bina sağlam yeni bina hasarlı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
172 yıllık bina sağlam yeni bina hasarlı

Deprem nedeniyle İstanbul’daki okullar mercek altına alınınca sarsıcı bir gerçek ortaya çıktı. Üsküdar’da 172 ve 88 yıllık iki okul binası sağlam, 40 yıllık bina hasarlı bulundu.

İstanbul’u sarsan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır ve orta dereceli hasar gören 29 okulun öğrencileri dünden itibaren çevre okullara ‘deprem misafiri’ olarak kabul edilmeye başlandı. Bazı okullar kapasiteleri az olduğu için zaten zorlanırken, deprem nedeniyle gelen öğrencilerle birlikte daha da kalabalıklaştı. Bu sebeple kapasitesi zorlanan okullar mecburen ikili eğitime geçti. Önceki gün sabahçı olduğunu öğrenen çok sayıda öğrenci, dün sabah 08.00 sıralarında okula gitti. Hazırlıksız yakalanan bazı okullar ise yeni gelecek öğrencileri kabul etmek için süre istedi. Zorunlu okul değişikliği öğrencileri de velileri de mutlu etmedi. Daha uzak okullara gönderilen öğrencilerin velileri bütçelerine eklenen servis ücretleri nedeniyle sıkıntıya düştüler.

Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi’nin yaklaşık 40 yıl önce yapılan binasında depremden sonra hafif hasar tespit edildi. Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencilerinin bir kısmı aynı bahçede bulunan 172 yıllık tarihi binada, yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu 12. sınıflar ise daha önce Paşakapısı Adliyesi olarak kullanılan Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde eğitim görmeye başladı.

172 yıllık bina sağlam yeni bina hasarlı

İmam-Hatip lisesindeki öğrenciler de geçici olarak Üsküdar’daki Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu’na gönderildi. Velilerden Esra Tok, “Çocuğum 12. sınıfta. Daha önce tekli eğitim varken, şimdi sabahçı ve öğlenci şeklinde yaptılar. Çok uzaktan gelen öğrenciler de var. Onlar için bu şekilde çok zor olacak. Çoğu veli nakil almak istiyor. Bize herhangi bir açıklama yapılmadı. Çocuklarımız daha önce sabah saat 08.00’de derse girip öğlen 14.50’de çıkıyorlardı. Şimdi ise sabah saat 07.00’de derse giriyorlar.

172 yıllık bina sağlam yeni bina hasarlı

Öğleden sonra gelen çocuklar akşam geç saatte çıkıyorlar. Ya bu bina olmasaydı biz nereye gidecektik. 172 yıllık tarihi bina hala sağlamken, yaklaşık 40 yıl önce yapılan bina ise hasar görüyor” dedi. Bazı velilerin çocukların nakillerini almak için okula müracaat ettikleri öğrenildi. 

172 yıllık bina sağlam yeni bina hasarlı

HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İstanbul Valiliği’nin ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle eğitime ara verdiği Yenibosna Ortaokulu öğrencilerinin yeni adresi yaklaşık 2,5 kilometre uzaktaki Yenibosna Piri Reis Lisesi oldu. Misafir öğrencilerin gelişine hazırlıksız yakalanan Piri Reis Lisesi’nde eğitime önümüzdeki hafta başı başlanacağı bildirildi. Bazı veliler okulun yerini görmek için dün Piri Reis Lisesi’ne geldi. Yeni okulun evlerine çok uzak olduğunu söyleyen Ayşegül Zengin, “Daha hiçbir şey belli değil. Çocukların okula ne zaman başlayacağı, servis olup olmayacağı. Okul evimize çok uzak. Sabahçı olduklarında nasıl getireceğiz hiç bilmiyorum” dedi. Mehtan Doğan isimli bir başka veli ise okul yeni yapıldığı için şanslı olduklarını ancak uzak olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendilerine ücretsiz servis ayarlamasını isteyen Doğan, “Biz anne baba olarak çalışıyoruz. Burada sabahçı olacaklar. Sabah saatlerinde nasıl getireceğimizi henüz planlamadık. Zaten okulun da ne zaman açılacağı henüz belli değil” dedi. Okulun yerini çok zor bulduğunu anlatan Zeynel Sarık ise, “Kimsenin böyle bir okul olduğundan haberi bile yok. Çocukları buraya nasıl getireceğiz hiç belli değil. Zaten daha okula ne zaman başlayacakları da belli olmadı” diye konuştu. (Damla GÜLER / İSTANBUL)

172 yıllık bina sağlam yeni bina hasarlı

ÜÇ HAFTALIĞINA İKİLİ EĞİTİM

Eyüpsultan Üç Şehitler ilk ve ortaokulundan yaklaşık 600 öğrenci ve 25 öğretmen, öğleden sonra eğitim görmek için dün Gümüşsuyu Ortaokulu’na geldi. Kendi okul binalarındaki inceleme ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanana kadar öğrenciler 3 hafta boyunca bu okulda eğitim alacak. Okul yönetiminden alınan bilgiye göre Gümüşsuyu Ortaokulu’nda 700 öğrenci bulunuyor. Bu yıl ilk defa tekli eğitime geçen okul, misafir öğrenciler nedeniyle 3 hafta boyunca sabahçı ve öğlenci eğitimi verecek. Okul yönetimine göre hazırlıklar tamamlanırken misafir 600 öğrencinin derslerine kendi öğretmenleri girecek. Ayrıca, eksik sınıf bulunmuyor. Öğrencilerin taşınma işlemleriyse kendi okullarındaki gibi olacak, servisler aynı şekilde işleyecek.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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