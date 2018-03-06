170 bin kişilik kamp kuruluyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kızılay ve AFAD’ın, İdlib ve Fırat Kalkanı bölgesinde, dokuz ayrı yerde 170 bin kişilik kamp kurmak için hazırlıklara başladığını söyledi. Kampların kurulacağı bu bölgeler Azez, Elbil, Tugli, Teleffer, Naddah, Bardaklı ve Maşad Rufi kırsallarını kapsayacak.



‘SAÇMALAMAYA DEVAM EDİYOR’

Hami Aksoy, Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning’in, Türkiye’nin en çok aranan teröristler listesinde bulunan ve ‘Mazlum Kobani’ adını da kullanan Ferhat Abdi Şahin’i ‘General Mazlum’ olarak tanımlamasına ilişkin ise şunları söyledi: “Pentagon Sözcüsü saçmalamaya devam ediyor. PABD’de resmi kurumlar dahil, PYD/YPG’nin PKK’nın bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon Sözcüsü’nün de haberi olduğunu tahmin ediyorum.”