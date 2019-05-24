17 yıla kadar hapis talebi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu sekiz kişi müşteki olarak yer aldı.
Kaftancıoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ , ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamene PKK terör örgütünün elebaşlarından Sakine Cansız’ın öldürülmesinden sonra Kaftancıoğlu’nun yaptığı paylaşıma da yer verilerek, “Kırmızı bülten ile aranan bir PKK terör örgütü kurucusunun söyleminin topluma duyurulması ve ölümünün insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirilmesi terör örgütünün propagandası olarak nitelendirilmiştir” denildi. Kaftancıoğlu’nun ifadesinde ‘Ermeni soykırımı’ iddiasına ilişkin tweet’in kendisine ait olmadığını, diğer paylaşımların ise insan hakları savunucusu ve siyasetçi olması dolayısıyla eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu söylediği ifade edildi.
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