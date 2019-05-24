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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

17 yıla kadar hapis talebi

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17 yıla kadar hapis talebi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 yılları arasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu sekiz kişi müşteki olarak yer aldı.

Kaftancıoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ , ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamene PKK terör örgütünün elebaşlarından Sakine Cansız’ın öldürülmesinden sonra Kaftancıoğlu’nun yaptığı paylaşıma da yer verilerek, “Kırmızı bülten ile aranan bir PKK terör örgütü kurucusunun söyleminin topluma duyurulması ve ölümünün insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirilmesi terör örgütünün propagandası olarak nitelendirilmiştir” denildi. Kaftancıoğlu’nun ifadesinde ‘Ermeni soykırımı’ iddiasına ilişkin tweet’in kendisine ait olmadığını, diğer paylaşımların ise insan hakları savunucusu ve siyasetçi olması dolayısıyla eleştiri ve ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu söylediği ifade edildi.

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