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    17 yıl önce boşandığı eşinin kardeşini ve amcasını öldürdü

    Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
    03.07.2018 - 07:21 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ta Alaaddin Ç. (44), 17 yıl önce boşandığı Dürdane Ölübey’in kardeşi Mehmet Ölübey (38) ve amcası Atilla Ölübey’i (51) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

    Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Alaaddin Ç., mahallede karşılaştığı Mehmet Ölübey ve amcası Atilla Ölübey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alaaddin Ç. av tüfeği ile amca yeğene ateş edip kaçtı.

    Kentteki özel hastanelere götürülen Atilla Ölübey ile yeğeni Mehmet Ölübey tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyarak hastaneye giden amca ile yeğenin yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Polis de yeni bir olay yaşanmaması için hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinden kaçan Alaaddin Ç. ise jandarma tarafından kısa sürede olayda kullandığı av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı.

    Yoğun güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu ilçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

    Etiketler: Kahramanmaraş , cinayet , Dürdane Ölübey , son dakika , haberler
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