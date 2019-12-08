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İHA
08.12.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

17 yaşındaki Buse 12 gündür kayıp

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17 yaşındaki Buse 12 gündür kayıp

İzmir’in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin 17 yaşındaki kızı Buse Arslan’dan 12 gündür haber alınamıyor. 27 Kasım Çarşamba günü staj yaptığı iş yerine giden Buse Arslan, akşam saat 18.00’de staj yerinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Eve gelmeyen kızlarının durumundan endişe duyan Arslan çifti, bir süre bekledikten sonra emniyete giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtti. Kızlarının hayatından endişe duyduklarını ifade eden anne Raziye Arslan, kızları Buse’nin kısa süre içerisinde bulunmasını ve kızlarını görenlerin 155’e haber vermesini istedi. Polis ekiplerinin genç kızı arama çalışması devam ederken, kayıp kızdan henüz haber alınamadı.

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