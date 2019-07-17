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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

17 Temmuz Şans Topu çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

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17 Temmuz Şans Topu çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununda haftanın çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, 944'üncü haftanın talihli numaraları belli oldu. Peki, Şans Topu'nda haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?

En çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda bu gece çekiliş heyecanı vardı. Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi tamamlandı. Şans Topu'nun 944'üncü haftasında hangi numaraların kazandığı belli oldu. İşte, Şans Topu'nda 944'üncü hafta çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

Haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 3 - 7- 8 - 25  - 34 + 8

17 Temmuz Şans Topu çekilişi tamamlandı Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

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GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 943. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 205 bin 463 lira 45'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 681 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 182 kişi 583 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 49 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 994 kişi 32 lira 25'er kuruş, 3 bilen 74 bin 608 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 364 kişi 7 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 155 bin 522 kişi 4 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Kağıthane ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 651 bin 141 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 880 bin 694 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 952 lira 5 kuruş aktarıldı.

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