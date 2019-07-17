17 Temmuz Şans Topu çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununda haftanın çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, 944'üncü haftanın talihli numaraları belli oldu. Peki, Şans Topu'nda haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
En çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda bu gece çekiliş heyecanı vardı. Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi tamamlandı. Şans Topu'nun 944'üncü haftasında hangi numaraların kazandığı belli oldu. İşte, Şans Topu'nda 944'üncü hafta çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
Haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 3 - 7- 8 - 25 - 34 + 8
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GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans Topu oyununun 943. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 205 bin 463 lira 45'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 681 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 182 kişi 583 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 660 kişi 49 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 994 kişi 32 lira 25'er kuruş, 3 bilen 74 bin 608 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 364 kişi 7 lira 30'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 155 bin 522 kişi 4 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Kağıthane ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 651 bin 141 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 880 bin 694 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 952 lira 5 kuruş aktarıldı.
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