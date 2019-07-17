17 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı
Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki ilk çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyesi 2. kez devreden Sayısal Loto'nun bin 236'ncı çekilişinde hangi numaraların kazandığı belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
En fazla ilgi gören şans oyunlarından Sayısal Loto'da, bin 236'ncı hafta heyecanı vardı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununda haftanın ilk çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler, kazanan şanslı numaralara çevrildi. İşte, Sayısal Loto'da bin 236'ncı hafta sonuçları ve Milli Piyango sorgulama ekranı...
17 TEMMUZ 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar, Sayısal Loto kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 17 Temmuz 2019 tarihli Sayısal Loto oyununun çekiliş sonuçları…
Sayısal Loto'nun kazanan numaraları şunlar; 6 - 15 - 25 - 27 - 36 - 44
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Sayısal Loto oyununun 1235. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 996 bin 137 lira 17 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 119 kişi, 6 bin 448 lira 75'er kuruş, 4 bilen 6 bin 884 kişi, 84 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 127 bin 957 kişi, 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 877 bin 497 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 590 bin 815 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 888 bin 117 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.
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