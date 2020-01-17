17 Ocak son depremler listesi! İstanbul'da bugün deprem oldu mu?
Son depremler listesi içerisinde yer alan merkezleri merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Kandilli Rasathanesi'nin 17 Ocak son depremler listesi içerisinde İstanbul'un olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 17 Ocak Cuma günü son depremler listesinde hangi iller yer alıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Deprem mi oldu sorusu, 17 Ocak Cuma gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 17 Ocak tarihli son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.01.17 03:06:28 38.0560 38.0932 7.5 -.- 3.3 3.2 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2020.01.17 02:51:35 37.9038 35.2447 3.1 -.- 2.0 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2020.01.17 02:12:47 37.8213 29.7392 13.1 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2020.01.17 00:34:13 39.6227 27.9038 9.5 -.- 1.4 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR) İlksel
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