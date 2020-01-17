17 Ocak son depremler listesi! İstanbul'da bugün deprem oldu mu?

Deprem mi oldu sorusu, 17 Ocak Cuma gününün ilk dakikalarında sallantı hisseden pek çok kişinin gündemindeki konu oldu. Kandilli Rasathanesinin son depremler listesi aracılığıyla herhangi bir deprem yaşanıp yaşanmadığını sorgulamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, 17 Ocak tarihli son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.17 03:06:28 38.0560 38.0932 7.5 -.- 3.3 3.2 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2020.01.17 02:51:35 37.9038 35.2447 3.1 -.- 2.0 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel

2020.01.17 02:12:47 37.8213 29.7392 13.1 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2020.01.17 00:34:13 39.6227 27.9038 9.5 -.- 1.4 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR) İlksel