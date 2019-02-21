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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

17 milletvekili başkanlık yarışında

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17 milletvekili başkanlık yarışında

YEREL seçimlerde 17 milletvekili belediye başkanı olmak için yarışacak. AK Parti’den 3, CHP’den 5, HDP’den 6, İYİ Parti’den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili aday oldu.

5 CHP’DEN, 3 AK PARTİ’DEN

AK Parti’den, TBMM Başkanlığı’ndan ayrılan Binali Yıldırım İstanbul, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Ankara ve Aydın milletvekili Mustafa Savaş da Aydın’dan aday oldu. CHP’den Bolu Milletvekili Tanju Özcan Bolu, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet İzmit, Bursa Milletvekili Erkan Aydın Bursa-Osmangazi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Kahramanmaraş ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Ordu adayı oldu.

EN FAZLA HDP’DE

En fazla belediye başkan adayı milletvekilinin yer aldığı parti 6 vekille HDP oldu. Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van ve Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara’nın Çankaya ilçesinden belediye başkanlığı için yarışacak. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk da seçim bölgelerinden aday oldu. MHP’den istifa eden Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan etti.

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