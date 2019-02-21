17 milletvekili başkanlık yarışında
YEREL seçimlerde 17 milletvekili belediye başkanı olmak için yarışacak. AK Parti’den 3, CHP’den 5, HDP’den 6, İYİ Parti’den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili aday oldu.
5 CHP’DEN, 3 AK PARTİ’DEN
AK Parti’den, TBMM Başkanlığı’ndan ayrılan Binali Yıldırım İstanbul, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Ankara ve Aydın milletvekili Mustafa Savaş da Aydın’dan aday oldu. CHP’den Bolu Milletvekili Tanju Özcan Bolu, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet İzmit, Bursa Milletvekili Erkan Aydın Bursa-Osmangazi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Kahramanmaraş ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Ordu adayı oldu.
EN FAZLA HDP’DE
En fazla belediye başkan adayı milletvekilinin yer aldığı parti 6 vekille HDP oldu. Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van ve Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara’nın Çankaya ilçesinden belediye başkanlığı için yarışacak. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk da seçim bölgelerinden aday oldu. MHP’den istifa eden Bağımsız Milletvekili Erhan Usta ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan etti.
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