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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
20.12.2018 - 20:10, Son Güncelleme:

17 kişi aynı odada basılmışlardı... O 14 erkeğe kötü haber

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17 kişi aynı odada basılmışlardı... O 14 erkeğe kötü haber

BOLU’nun Göynük ilçesinde, geçen Salı günü düzenlenen fuhuş operasyonunda köy evinde 14 erkekle fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakalanan Ukrayna, Moldova ve Özbekistan uyruklu 3 kadın sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edildi. Özbekistan uyruklu C.R.’nin kanında HIV virüsü olduğu tespit edilirken, bu durum para cezası ile serbest bırakılan erkeklere jandarma tarafından tebliğ edilecek. Fuhşa aracılık eden 1 kişi de tutuklandı.

Göynük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu ilçeye bağlı Sünnet köyündeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, geçen Salı günü fuhşa aracılık ettiği iddia edilen kişinin evine operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla gerçekleştirilen operasyonda evde yabancı uyruklu 3 kadın ile 14 erkek fuhuş yaptıkları sırada aynı odada yakalandı.

1 KİŞİ ARACI

Fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 1 kişi ile birlikte toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 14 erkek, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece ’fuhşa aracılık etmek’ suçundan tutuklandı. Ukrayna, Moldova ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kadın ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi.

HIV ÇIKTI

Kadınlardan Özbek uyruklu C.R.’nin kanında HIV virüsü olduğu tespit edildi. Kadınlar, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Jandarma ekiplerinin kadınlarla birlikte yakalanan 14 erkeğe C.R.’nin kanında HIV virüsü olduğunu yazılı olarak bildirecekleri öğrenildi.

Aynı evde yakalandılar 3’ü kadın 18 kişiye fuhuş baskını
Aynı evde yakalandılar! 3’ü kadın 18 kişiye fuhuş baskını!
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (20.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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