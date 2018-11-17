Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama
Sayısal Loto oyununun bu haftaki ikinci çekilişi de tamamlandı. Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 878 bin 772 lira 78 kuruş devretti. İşte, bu hafta kazanan şanslı numaralar...
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 167'nci hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto kuponu yapan çok sayıda vatandaş, kendi kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına sorgulama yapıyor. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
17 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
MPİ’nin yaptığı çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar; 6 - 30 - 34 - 36 - 41 - 46
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto'nun üç gün önce yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 818 bin 47 lira 70 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre son çekilişte, 5 bilen 74 kişi 6 bin 982 lira 55'şer kuruş, 4 bilen 5 bin 587 kişi 69 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 96 bin 666 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
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