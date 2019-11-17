17 Kasım Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 17 Kasım Pazar günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 17 Kasım Pazar gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 17 Kasım tarihli son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.11.17 08:09:35 38.6513 42.4795 5.5 -.- 2.1 -.- ADABAG-TATVAN (BITLIS) İlksel
2019.11.17 07:24:05 35.5077 26.1010 6.5 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.17 07:17:14 36.4685 28.7332 7.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.17 01:56:37 38.8162 26.1067 3.8 -.- 2.0 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.17 01:45:08 37.8650 36.2722 5.0 -.- 2.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2019.11.17 01:43:06 37.8643 36.2513 8.5 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2019.11.17 01:03:30 40.9348 28.2800 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
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