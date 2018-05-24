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    17 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda askere gözaltı

    Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
    24.05.2018 - 08:34 | Son Güncelleme:

    Adana ve İzmir merkezli toplam 17 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabahın ilk ışıklarıyla baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

    Adana’da gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken diğer illerde yakalanan şüphelilerin de kente getirileceği belirtildi.

    BİR OPERASYON DA İZMİR'DE: ARALARINDA ASKERLERİN DE OLDUĞU ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

    Bir operasyon haberi de İzmir'den geldi. İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

    Soruşturma kapsamında örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu iddia edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli Van, Ankara ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Zanlılardan 3'ünün örgüt mensubu askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu öğrenilirken, şüphelilerden bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürüldü. 

    Etiketler: asker , gündem
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