17 ilçede sayım bitti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili 17 ilçede yeniden sayım işlemi tamamlanırken, CHP önceki gün sayım kararı verilen 15 ilçe için itiraz dilekçelerini Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi.
İlçe seçim kurullarına başvuran AK Parti’nin Başakşehir, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Maltepe, Silivri, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Sarıyer, Şile, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Adalar, Bağcılar, Esenyurt, Beyoğlu, Kartal, Bakırköy, Esenler ve Sultanbeyli için oyların yeniden sayılması talebi kabul edilmişti. CHP de İl Seçim Kurulu’na başvurarak verilen yeniden sayım işlemine itiraz etmişti. İlçe seçim kurulları Çatalca, Silivri ve Kartal’da tüm oyların, 22 ilçede ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar vermişti. CHP İstanbul İl Başkanlığı önceki gün yeniden sayım kararı verilen 15 ilçe için YSK’ya iletilmek üzere İl Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verdi. CHP’liler daha sonra, yeniden sayımına karar verilen 24 ilçe için de YSK’ya itiraz dilekçesi gönderdi.
Yapılan itirazlar sonucu İstanbul’un 29 ilçesindeki 76 ilçe kurulunda çalışmalar halen devam ediyor. 17 ilçede 25 ilçe seçim kurulundaki geçersiz oyların sayımı ise tamamlandı.
BÜYÜKÇEKMECE İTİRAZI
- AK Parti Büyükçekmece İlçe Teşkilatı, Büyükçekmece’de yapılan seçimlerde usulsüz oy kullandırıldığı ve sonuçlarda sahtecilik yapıldığı iddiasıyla bu ilçede seçimin iptalini talep etmişti. AK Parti’nin dilekçesini inceleyen İl Seçim Kurulu dün talebin reddine karar verdi.
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