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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

On Numara'da 4 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı | MPİ 17 Haziran On Numara sonuçları

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On Numara'da 4 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı | MPİ 17 Haziran On Numara sonuçları

Noter huzurunda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununda bir haftalık heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saat 21:15'te düzenlenen çekilişin ardından, On Numara'nın 880'inci haftasında, 10 bin 4 kişi 83 bin 421 lira ikramiyenin sahibi oldu. Vatandaşların kuponlarını İstanbul, İzmir, Sivas ve Zonguldak'tan yatırdığı öğrenildi. Peki, On Numara'da hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, MPİ 17 Haziran On Numara sonuç sorgulama sayfası.

Haftanın ilk günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen On Numara oyununun çekiliş sonuçları, noter huzurunda düzenlenen kura ile belli oldu. 880'inci hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da kazandıran numaraları açıklandı. Peki, On Numara'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ tarafından düzenlenen 17 Haziran tarihli On Numara oyununun çekiliş sonuçları.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 128 kişi bin 738 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 835 kişi 121 lira 35'er kuruş, 7 bilen 17 bin 293 kişi 24 lira 55'er kuruş, 6 bilen 104 bin 344 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 575 kişi 3'er lira ikramiye kazandı. 

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Sivas'ın Zara, İstanbul'un Bahçelievler, İzmir'in Balçova ve Zonguldak'ın Alaplı ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. 

Toplam 2 milyon 224 bin 563 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 886 bin 577 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 494 bin 347 lira 48 kuruş aktarıldı. 

17 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından tamamlanan On Numara oyununda  bu hafta 880. hafta heyecanı yaşandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından On Numara'nın 17 Haziran tarihli sonuçları kurumun internet adresinden açıklandı. On Numara'da bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

2,5,17,19,20,21,30,40,41,43,45,46,49,51,52,65,70,76,77,78,79,80

On Numarada 4 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı | MPİ 17 Haziran On Numara sonuçları

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ON NUMARA OYUNU NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

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